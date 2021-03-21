الطرقات المغلقة وتدخلات الحماية المدنية إثر التقلبات الجوية

سجلت وحدات الحماية المدنية، عدة تدخلات بمختلف ولايات الوطن، بسبب الإضطرابات الجوية “أمطار وثلوج“، وغلق الطرقات.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخل أعوان الحماية، في الطارف، للقيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار ببلدية الذرعان.

وفي بلدية بن مهيدي، تم كذلك القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار المتراكمة على مستوى قرية سيدي قاسي، ومتوسطة 08 ماي 1945.

أما ببلدية الطارف، فقد تم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار المتراكمة أمام مقر سونلغاز.

أما فيما يخص حالة الطرقات، فقد تم غلق عدة الطرقات بسبب التقلبات الجوية وهي:

ولاية البويرة:

الطريق الوطني رقم 33 ببلدية الأصنام مغلق بسبب تراكم الثلوج بمنطقة أسول الرابط بين تيكجدة – تيزي وزو.

ولاية تیزی وزو:

الطريق الوطني رقم 15 بلدية افرحون، والرابط بين دائرة عين الحمام بالبويرة مغلق على مستوى تيروردة نتيجة تراكم الثلوج.

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلدية أبودرارن بتيكجدة، وهو مغلق على مستوى تيزي نكولان بسبب تراكم الثلوج.

وكذا الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين بلدية أبودرارن ومشدله والبويرة، مغلق على مستوى تيزي نكولان نتيجة تراكم الثلوج.

والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين اليلتن وبجاية مغلق على مستوى شلاطة نتيجة تراكم الثلوج.

والطريق الولائي رقم 251 الرابط بين بلدية ايت زيكي ودائرة اقبو، مغلق على مستوى شريعة نتيجة تراكم الثلوج.

وكذا الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين ايلولة ودائرة أقبو، مغلق على مستوى شلاطة تراكم الثلوج.