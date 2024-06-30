الطرود البريدية.. بيان هام من الجمارك !

أكدت المديرية العامة للجمارك، أن المعالجة الجمركية للطرود البريدية القادمة من خارج الوطن تخضع للإجراءات التشريعية والتنظيمية الساري العمل بها. والخاصة بأحكام المواد 49، 86 مكرر 2، 213 فقرة “ط” و235 من القانون رقم 17-04 المؤرخ في 16 فيفري .2017 المعدل والمتمم للقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979، والمتضمن قانون الجمارك. وكذا أحكام المواد 21 إلى 25 من الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 03 أوت 2022، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022.

ويشترط أن تكون البضائع المرسلة، عرضيا، من الخارج عبر الطرود البريدية -حسب الجمارك- موجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي. و”أن لا تكتسي طابعا تجاريا، بحيث تقوم مصالح الجمارك الجزائرية، بناء على قاعدة البيانات الرقمية التي يتم استغلالها للتعرف على هوية المرسلين والمرسل إليهم، برصد جميع الإرساليات التي تخالف شروط الإستفادة من الإعفاء الممنوح قانونا.”

وتقوم الجمارك بمقتضى التشريع والتنظيم الساري العمل بهما، بحجز الإرساليات المتكررة التي تحتوي على نفس الصنف من البضائع. بما في ذلك الهواتف النقالة، المرسلة إلى نفس الأشخاص والموجهة إلى نفس العناوين بمحل إقامتهم. لاعتبارها تيارات تهريب ينتهجها بعض الأشخاص لغرض التملص من الإجراءات القانونية التي تؤطر عمليات الإستيراد في هذا الإطار. أو يمكن أن يقع فيها البعض الآخر جهلا منهم بهذه الإجراءات.

كما أن عملية استيراد الهواتف النقالة تخضع وجوبا لمعايير المطابقة المرتبطة خصوصا بحفظ سلامة وصحة المواطنين وشروط الجودة. وكذا تأمين البيانات الشخصية ومطابقة المعايير الأمنية ضد الأخطار السيبرانية المحتملة عند اقتناء الهواتف الذكية. سواء كانت جديدة، مستعملة أو تم تجديدها. إضافة إلى أن عملية استيراد بعض البضائع الحساسة تستوجب رخصا خاصة مسبقة ككاميرات المراقبة، الطائرات المصغرة بدون طيار (drones.

وأعلنت في نفس السياق، أن كل الترتيبات اللازمة تم اتخاذها من أجل الإسراع في تسليم الطرود البريدية التي تستوفي الشروط المطلوبة. وفي هذا الإطار يتعين على المرسل إليهم تدوين هويتهم الكاملة ومقر إقامتهم الصحيح. مع تقديم سندات أو وصولات تثبت صحة الطلبيات الإلكترونية التي قاموا بإجرائها، عند التقدم لاستلام الطرود البريدية الخاصة بهم.