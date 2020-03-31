الطريقة التيجانية تثني على جهود السلطات لمكافحة كورونا

اصدرت الخلافة العامة للطريقة التيجانية، وعلى رأسها الخليفة العام سيدي علي بلعرابي بيانا يتضامن مع الأمة الإسلامية جمعاء التي ألم بها هذا الوباء.

ومن خلال البيان، يدعوا مشايخ المدارس القرانية والزوايا التيجانية في كل قارات العالم أن يواضبوا على ذكر اللطيف في كل الأوقات وكل الظروف.

وأن يرأفوا بالضعيف الفقير والمسكين المحتاج، وأن يلتزموا بشروط النظافة العامة.

وفي خضم ما جاء به الخليفة العام للطريقة التيجانية علي بلعرابي، يثني على السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية والطاقم الطبي والشبه الطبي، الذي يسهر على راحة المواطنين وكل المرابطين في الجزائر.