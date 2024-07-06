الطريق الإجتنابي لمدينة بومرداس يدخل الخدمة

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم السبت، على تدشين ووضع حيز الخدمة الشطر الثاني من مشروع الطريق الإجتنابي لمدينة بومرداس.

ويصل طول هذا الطريق إجمالا باحتساب الشطر الأول الذي وضع حيز الخدمة سابقا إلى زهاء 17 كلم.

وقال الوزير، عقب إشرافه على مراسم التدشين، أن الدولة “قامت باستثمارات قاعدية هامة في مجال إنجاز وصيانة الطرقات بهذه الولاية. لتسهيل التنقلات وإجراء المعاملات بكل ارتياح خاصة في موسم الاصطياف”.

وأكد الوزير أنه ب”الرغم من التكلفة المالية العالية التي تطلبها إنجاز هذا المشروع الحيوي. إلا أن المهم في ذلك هو الأثر الإيجابي الذي سيترتب على المواطنين من حيث تسهيل و تأمين استعمال الطريق بصفة عامة”.

ولدى تقديمها لعرض حول القطاع، أوضحت مديرة الأشغال العمومية بالولاية، فريال سعيود، أن “مشروع الطريق الإجتنابي لمدينة بومرداس يعد أحد أكبر مشاريع البنية التحتية بالولاية”.

وأضافت أن “هذا المشروع الممتد على طول 17 كلم. مقسم إلى حصة أولى تضم طريق بطول 9 كلم ومنشآت فنية. وحصة ثانية تضم طريق يناهز طوله 8 كلم ومنشأتين فنيتين من الحجم الكبير و محولات رئيسية”.

ويربط هذا المشروع منطقتي الكرمة والصغيرات بضواحي مدينة بومرداس، بالطريق الوطني رقم 24 و بمنطقة اللوز. وبلدية قورصو بالطريق الولائي رقم 146 باتجاه مدينة تيجلابين والطريق الوطني رقم 5.

وسيساهم هذا الطريق في فك الخناق المروري الذي تشهده المدينة حاليا مع فتح آفاق تنموية لها و للمناطق المجاورة. وتجنب الطريق الرابط بين مدينة بومرداس والطريق الوطني رقم 5 مرورا ببلدية تيجلابين.

وسيتيح أيضا خيارات أخرى تؤدي نحو الجهة الشرقية-الجنوبية من الولاية أو نحو ولايات تيزي وزو والبويرة والجزائر العاصمة. مع فك العزلة عن المناطق المجاورة لمسار الطريق.