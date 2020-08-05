الطريق الاجتنابي لمدينة بومرداس يدخل حيّز الاستغلال خلال السداسي الثاني من 2021

كشفت مديرية الأشغال العمومية لبومرداس، اليوم الأربعاء، عن تسلّم ودخول حيّز الاستغلال كامل مقاطع الطريق الاجتنابي لعاصمة الولاية خلال السداسي الثاني من 2021.

وأكد مدير الأشغال العمومية، يحيى مزيان لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن الطريق الاجتنابي لعاصمة الولاية الممتد من بلدية قورصو شمالا نحو الطريق الوطني رقم 24 شرقا باتجاه مدينة دلس، سيدخل حيّز الاستغلال خلال السداسي الثاني من 2021 كأقصى تقدير.

مضيفا بأن الأشغال جارية بوتيرة جيدة لمواصلة جهود فك الخناق عن مدينة بومرداس، خاصة في موسم الاصطياف، من خلال إتمام إنجاز وتسليم المقاطع المتبقية من هذا المشروع الحيوي.

موضحا بأنه تمّ إلى حدّ اليوم تسليم والشروع في استغلال مسافة 5 كلم من مجمل مسافة هذا الطريق الممتد على طول 15 كلم، أما الباقي منها فقد تم تسطيحه وتهيئته.

مشيرا إلى أن هذا المشروع المنطلق في سنة 2016، عرف تأخرا في الإنجاز لأسباب تتعلق أهمها باعتراضات المواطنين وصعوبة التضاريس وبحماية مختلف الشبكات التي تمر بها مقاطع الطريق وأخرى تتعلق بجائحة “كورونا”.

ومن بين أهم ما يتضمنه هذا المشروع، كشف يحيى مزيان، عن إنجاز منشأتين فنيتين من الحجم الكبير إحداهما بلغت نسبة الإنجاز فيها 75 بالمائة والأخرى 25 بالمائة وأربعة ومحولات رئيسية انتهت تقريبا الأشغال فيهم.

وأوضح المتحدث بأن المشروع الذي ينجز بغلاف مالي يقارب 6 ملايير دج، سيفكّ الخناق الكبير الذي تعيشه المدينة منذ سنوات ويسهّل حركة المرور، لاسيما خلال موسم الاصطياف، إلى جانب فتح آفاق تنموية كبيرة.

جدير بالذكر أن مدينة بومرداس استفادت في نفس إطار دعم فك الخناق المروري عنها، من عدة مشاريع، أهمها الطريق الاجتنابي الازدواجي الذي يربط بينها وبين الطريق الوطني رقم 5 وتأمينه من الحوادث بإنجاز محوّل رئيسي على مستواه يربطها بمختلف الاتجاهات.

ويساهم هذا المشروع الذي كلّف إنجازه أكثر من 900 مليون دج في فكّ الاختناق المروري عن كل مداخل مدينة بومرداس، لاسيما الجهة الشرقية وتجنب الطريق الحالي الرابط بين مدينة بومرداس والطريق الوطني رقم 5 مرورا ببلدية تيجلابين