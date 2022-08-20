الطريق الرابط بين البويرة والجزائر العاصمة مغلق

أعلنت مصالح الدرك الوطني الطريق، اليوم السبت، أن الطريق السيار شرق غرب على مستوى منحدر الجباحية باتجاه الجزائر، مغلق بسبب احتراق شاحنتين.

وحسب مصالح الدرك الوطني، فقد تم تحويل حركة المرور نحو الطريق الوطني رقم 05

هدا تتواجد افراد فصيلة الطريق السيار بالجباحية رفقة مصالح الحماية المدنية بالمكان من أجل تأمين وتسهيل حركة المرور.

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