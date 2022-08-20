الطريق الرابط بين البويرة والجزائر العاصمة مغلق
أعلنت مصالح الدرك الوطني الطريق، اليوم السبت، أن الطريق السيار شرق غرب على مستوى منحدر الجباحية باتجاه الجزائر، مغلق بسبب احتراق شاحنتين.
وحسب مصالح الدرك الوطني، فقد تم تحويل حركة المرور نحو الطريق الوطني رقم 05
هدا تتواجد افراد فصيلة الطريق السيار بالجباحية رفقة مصالح الحماية المدنية بالمكان من أجل تأمين وتسهيل حركة المرور.
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البويرة.. سقوط فتاة من الطابق الرابع
كما أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة، اليوم الاثنين، فتاة سقطت من الطابق الرابع لعمارة بحي بلمهدي ببلدية البويرة.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لذات الولاية، فقد تدخلت عناصر الحماية على الساعة 10سا 38 دقيقة، ممثلة في اسعافات المركز المتقدم 140 مسكن من أجل اسعاف فتاة سقطت من الطابق الرابع لعمارة بحي بلمهدي بلدية البويرة.
كما أضاف البيان أن الفتاة تبلغ من العمر 20سنة متعددة الاصابات تم اسعافها و نقلها الى مستشفى الولاية.
وفاة ستيني إثر انحراف سيارة في البويرة
كما لقي ستيني حتفه، صبيحة اليوم الإثنين، إثر إنحراف سيارة بالطريق الوطني رقم18 في حوش الكبانية ببلدية عين بسام في البويرة.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية عين بسام على الساعة السابعة من أجل هذا الحادث.
وخلف الحادث متوفى من جنس ذكر، يبلغ من العمر 66 سنة، بالإضافة إلى إصابة شخصين بصدمة.
وتم اسعاف المصابين، ونقلهم إلى مستشفى عين بسام. فيما تم تحويل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.
هذا وسجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور صبيحة اليوم على الساعة السابعة. على مستوى الطريق السيار شرق غرب إتجاه الجزائر قبل نفق عين شريكي.
وتمثل الحادث، في اصطدام تسلسلي لـ6 مركبات “3 سيارات وشاحنتين وحافلة”.
وخلف الحادث إصابة 3 أشخاص بجروح، تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.
البويرة..وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث مرور
كما لقي شخص حتفه وأصيب 4 آخرون في حادث مرور، وقع بالطريق الوطني رقم 18 بالمدخل الشرقي لمدينة عين الحجر بولاية البويرة.
وفي بيان لمصالح الدرك الوطني، فقد وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 18 في شطره الرابط بين ولاية البويرة وبلدية عين بسام بالمدخل الشرقي لمدينة عين الحجر.
حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص واحد، وإصابة أربعة أشخاص بجروح.