الطريق الرابط بين عين تموشنت ووهران مغلق

أعلنت مصالح الدرك الوطني، أن الطريق الوطني رقم 02 المزدوج الرابط بين ولايتي عين تموشنت ووهران، مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأوضحت ذات المصالح عبر صفحة “طريقي”، أن الطريق الوطني رقم 02 المزدوج الرابط بين ولايتي عين تموشنت و وهران. بالضبط على مستوى مزرعة بن دمية بلدية العامرية اتجاه عين تموشنت مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

كما دعت ذات المصالح إلى أخذ الحيطة والحذر مع تخفيض السرعة.

