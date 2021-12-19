الطريق السريع بين الدار البيضاء والواجهة البحرية ممنوع على المركبات بداية من السابعة

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن اتخاذ إجراءات أمنية تعزيزية بالطريق السريع تحسبا لعودة المنتخب الوطني للمحليين الى أرض الوطن بعد فوزه بمونديال العرب.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد أعلنت عن إتخاذ إجراءات أمنية، بغية تسهيل تنقل موكب المنتخب الوطني، إنطلاقا من مطار هواري بومدين الدولي إلى الجزائر وسط، عبر الطريق السريع المحاذي لواجهة البحر.

كما دعت المديرية العامة للأمن الوطني كافة سائقي المركبات إلى تجنب هذا الشطر من الطريق المؤدي إلى الجزائر وسط، ابتداء من الساعة 19:00. تفاديا لعرقلة السير المروري والإزعاجات التي قد تلحق بمستعملي الطريق.

ودعت المديرية أيضا مستعملي الطريق، إلى إتخاذ المسالك الإجتنابية. تفاديا لأي اختناق مروري. ينعكس لا محالة على التنقلات في الحالات الإستعجالية. بالإضافة كذلك إلى التفهم وتغليب الحكمة. بتفادي عرقلة المسار الذي يتخذه موكب المنتخب الوطني.

وأضاف البيان، أنه بهدف ضمان استكمال فرحة التتويج، تدعو المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين إلى تفادي السلوكات السلبية أثناء الاحتفالات. على غرار المناورات الخطيرة أثناء السياقة واستعمال المفرقعات.

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هذه الطرق والمحطات العاصمية التي ستتوقف فيها حافلة الخضر للإحتفال بكأس العرب

ستكون حافلة الخضر، على موعد التوقف في ثلاث محطات عاصمية، للإحتفال مع الجماهير الجزائرية بعد التتويج بكأس العرب. أين ستجوب الطريق السريع إلى غاية وسط العاصمة وسيبدأ الخضر إحتفالاتهم مباشرة بعد الوصول لمطار هواري بومدين، حيث سيجوبون الطريق الرئيسية لشوارع العاصمة في حافلة خاصة. وسيتوقف أشبال مجيد بوقرة في شارع أول ماي، ويحتفلوا بعدها في وسط العاصمة رفقة محبيهم. يذكر بأن طائرة أبطال العرب، ستحط بالجزائر في حدود الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد.

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