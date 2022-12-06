الطريق السيار جن جن-العلمة.. تسليم الشطر الأول صيف 2023

كشف وزير الأشغال العمومية، أن استلام الشطر الأول بطول 30 كلم لمشروع إنجاز منفذ الطريق السيار جن-جن،العلمة (سطيف)، صيف 2023”.

كما أوضح لخضر رخروخ، في تصريح للصحافة، أن هذه المسافة يوجد 13 كلم منها بمقطع جيجل و17 كلم بسطيف. لافتا إلى أن كل الظروف مهيأة لاستكمال الأشغال من تحرير للرواق وإيجاد حلول للمشاكل الإدارية.

وبخصوص المشروع الممتد على مسافة 110 كلم منها 45 كلم بولاية جيجل و15 كلم بولاية ميلة و50 كلم بولاية سطيف. صرح الوزير بأنه تقرر ”إعادة بعث أشغال هذا المشروع التي كانت متوقفة لعدة أسباب وتمديد آجال استلامه بـ36 شهرا”.

في حين، أضاف وزير الأشغال العمومية، رخروخ أن هذا المشروع “ظل يراوح مكانه منذ سنوات رغم الأهمية الاقتصادية الكبيرة”. “التي يمثلها على الصعيدين المحلي والوطني”. و”لذلك فقد تم حل جميع المشاكل التقنية والقانونية التي كانت تقف عائقا أمام استكماله في آجاله”.

كما شدد الوزير بالمناسبة على ”ضرورة تسريع وتيرة الأشغال وتسليم المشروع في آجاله الجديدة وتفادي التأخر”. “الذي عرفه المشروع في آجاله الأولى”.

و قد انطلقت أشغال إنجاز مشروع منفذ الطريق السيار جن جن (جيجل)- العلمة (سطيف) العام 2014 دون أن تتعدى نسبة تقدمها حدود 45 بالمائة. حسب ما تمت الإشارة إليه.

وأعلنت الجزائرية للطرق السيارة أنها ستباشر أعمال صيانة وإصلاح الجزء المتضرر من طريق الجباحية للطريق السيار بولاية البويرة اتجاه الجزائر.

كما أوضحت الجزائرية للطرق السيارة، ان هذا الشطر يعرف تدهور وضعية أرضية الطريق جراء الحمولة الزائدة وغير القانونية لمركبات الوزن الثقيل. وكذا حالات الفرملة التي تقوم بها هذه المركبات خلال تنقلها عبر المقطع المذكور. مما أدى إلى زيادة الإجهاد على طبقات أروقة الطريق المخصصة لها وبالتالي سرعة ظهور تشوهات واهتراءات بأروقة السير المخصصة لها.