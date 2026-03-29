الطريق السيار شرق-غرب..تحويل حركة مرور الشاحنات في البويرة

بقلم أسماء
الطريق السيار شرق-غرب..تحويل حركة مرور الشاحنات في البويرة
أعلن مركز الاعلام المروري “طريقي” التابع للدرك الوطني، عن تحويل  حركة المرور لمركبات الوزن الثقيل في الطريق السيّار شرق_غرب أ2 اتجاه الجزائر. وهذا إلى الطريق الوطني رقم 05 عبر محول بلدية البويرة.

و أوضح الدرك الوطني، أن تحويل حركة المرور راجع إلى وجود أشغال على مستوى منطقة واد الدهوس بلدية البويرة اتجاه الجزائر. (تمدد فواصل الجسر المتواجد بمنطقة وادي الدهوس).

كما نصحت “طريقي” السائقين باحترام مسافة الأمان و تخفيض السرعة و احترام الإشارات التنبيهية.

