الطريق السيار شرق-غرب.. غلق محول سور الغزلان بالبويرة وفتح محول جديد

أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الإثنين، عن غلق محول سور الغزلان بولاية البويرة وفتح محول جديد في كلا الإتجاهين.

وجاء في بيان لمصالح الدرك عبر الصفحة الرسمية “طريقي” على الفايسبوك “نعلم مستعملي الطريق السيار شرق -غرب. أنه يتم حاليا غلق محول سور الغزلان وفتح محول جديد في كلا الإتجاهين.

كما تضمن البيان صور للمخطط توضح المنافذ التي تم غلقها. والمسلك الجديد المتبع في حال الدخول أو الخروج من الطريق السيار شرق غرب.

وأشار البيان أن عملية الغلق تتم تدريجيا خلال الفترة الصباحية إلى غاية الاغلاق التام للمنفذ و المحول القديم.

يشار أن أفراد سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بالبويرة حذرت مستعملي الطريق وتوخي الحيطة والحذر.