الطريق السيار شرق-غرب ممنوع على الشاحنات بداية من الغد

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة أنها ستباشر أعمال صيانة وإصلاح الجزء المتضرر من طريق الجباحية للطريق السيار بولاية البويرة اتجاه الجزائر.

كما أوضحت الجزائرية للطرق السيارة، ان هذا الشطر يعرف تدهور وضعية أرضية الطريق جراء الحمولة الزائدة وغير القانونية لمركبات الوزن الثقيل. وكذا حالات الفرملة التي تقوم بها هذه المركبات خلال تنقلها عبر المقطع المذكور. مما أدى إلى زيادة الإجهاد على طبقات أروقة الطريق المخصصة لها وبالتالي سرعة ظهور تشوهات واهتراءات بأروقة السير المخصصة لها.

وبالمقابل، قالت الشركة، أن أعمال الصيانة جاءت بهدف تحسين السلامة المرورية وتعزيز الوقاية من حوادث المرور بالمقطع المعني. بما يساهم في الحفاظ على حياة مستعملي الطريق السيار وتأمين تنقلاتهم في أحسن الظروف.

كما ستلجأ المؤسسة إلى تدعيم نظام الإشارات المرورية العمودية وتجديد الإشارات الأفقية. وتعتزم وضع حيز التنفيذ قواعد مرورية جديدة تحد من السرعة القصوى المسموحة لمركبات الوزن الثقيل في استعمالها للمسالك المخصصة لها. حيث تم تحويل حركة السير لمركبات الوزن الثقيل، الاتجاه البويرة نحو الجزائر، الى ط.و5. وسيتم خروج مركبات الوزن الثقيل الإجباري من الطريق السيار الى ط.و5 عبر المخرج للرابط ب واد الرخام (عين الترك). خروج مركبات الوزن الثقيل الممكن أيضا من الطريق السيار الى ط. و 5 عبر محول ذراع لعطش ( البويرة). وستكون عودة حركة السير مركبات الوزن الثقيل مجددا الى الطريق السيار وفق المخطط الاتي:

عودة مركبات الوزن الثقيل المسموح به الى الطريق السيار عبر مدخل الكاليتوس (القادرية)

عودة مركبات الوزن الثقيل الممكن أيضا الى الخط عبر مدخل الأخضرية شرق (الأخضرية).

هذه هي الشاحنات المعنية بإجراء المنع

كما سيخص اجراء المنع المؤقت لسير مركبات الوزن الثقيل مقطع واد رخام (عين الترك) ن.ك 186+700 إلى الكاليتوس (القادرية) ن.ك 170+700. مرورا بالجباحية، على مسافة 16 كلم و يسري مفعوله من يوم الأحد 04 سبتمبر 2022 صباحا.

وتعلم الجزائرية للطرق السيارة أنها، قد اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لضمان انسيابية حركة السير وتأمين سلامة مستعملي الطرق السيارة. حيث وضعت بهذه المناسبة إشارات التوجيه والتذكير بقواعد السير الضرورية في المواضع اللازمة. مع تأكيدها تجنيد كل وحداتها المختصة من فرق للدوريات وفرق للتدخل السريع تحسبا لأي طارئ.