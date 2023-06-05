الطريق السيار “شمال-جنوب” سيبلغ تمنراست مستقبلا

كشف وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، اليوم الإثنين، أن الطريق السيار “شمال-جنوب” سيبلغ ولاية تمنراست مستقبلا.

وجاء هذا خلال اشراف الوزير على إفتتاح الدورة الـ75 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء المقامة بفندق الأوراسي.

وأوضح الوزير أنه بعد الانتهاء من مرحلة مد مشروع الطريق العابر للصحراء إلى ولاية تمنراست. على سافة 700 كلم وصولا الى عين قزام في بداية الالفينات. تم الانتقال الى مرحلة اكثر اهمية والمتمثلة في تحويل هذا المحور الى طريق سيار “شمال-جنوب” على امتداد حوالي 850 كلم مرورا بولاية البليدة المدية، الجلفة، الاغواط، غرداية، المنيعة مع امكانية بلوغ ولاية تمنراست مستقبلا.