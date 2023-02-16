الطريق العابر للصحراء دخل مرحلته الأخيرة من الإنجاز

أكد البنك الإفريقي للتنمية، بخصوص وضعية تقدم أشغال الطريق العابر للصحراء على مستوى دولة النيجر. أن هذا الطريق الرابط بين الجزائر و لاغوس، “قد دخل مرحلته الأخيرة من الإنجاز”.

وأوضح البنك في نشرية له، أن الطريق العابر للصحراء الرابط بين شمال إفريقيا و غربها. قد دخل مرحلته الأخيرة من الإنجاز. حيث يكتسي هذا المشروع أهمية كبيرة في إطار تجسيد منطقة التبادل الحر الافريقية و الذي يقدر طوله بـ9400 كلم.

كما أشارت ذات المؤسسة المالية إلى التصريحات التي أدلى بها ألبيريك أولايا سيستمير، مسؤول المشروع في النيجر عن مجمع البنك. حول وضعية تقدم أشغال الطريق العابر للصحراء على مستوى النيجر.

كما أضاف البنك، أن إنجاز الطريق العابر للصحراء على مستوى النيجر، يعرف تقدما هاما من خلال تهيئة 1890 كلم من بين مسافة كلية تقدر بـ 1950 كلم أي ما نسبته 97 بالمائة.

أما بخصوص الجانب المتعلق بالطريق، فإنه لم يتبقى اليوم إلا الأشغال المتعلقة بتدعيم الطبقة الأساسية المنجزة بشكل أولي. و التي تدهورت بسبب سوء الأحوال الجوية. مضيفا أن هناك كذلك أشغال تعبيد و وضع الإشارات مع الانتهاء من بعض الجوانب المتعلقة بمخطط التسيير البيئي والإجتماعي على غرار تجهيز الأبار و تثبيت الكثبان.

و في رده على سؤال حول إرتفاع نسبة حركة السير و تنقل الأشخاص على الحدود “الجزائرية-النيجيرية” و “التشادية- النيجيرية”، أشار إلى أنه مع تهيئة الطريق بنسبة ناهزت الـ100 بالمائة وأعمال التزفيت بنسبة 60 بالمائة مع إعادة فتح الحدود الجزائرية النيجيرية في سنة 2021. فقد سجلنا عودة إهتمام السكان و الناقلين. كما انخفضت مدة التنقل و برزت فرص إقتصادية جديدة لفائدة سكان المناطق المحاذية للمشروع”. مضيفا أننا سجلنا أيضا إرتفاعا للحركة على الحدود التشادية-النيجيرية.

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