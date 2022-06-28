الطريق العابر للصحراء سيقلص فاتورة نقل البضائع بـ 30 بالمائة

قال علي شقرون الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للدراسات والمرافق العامة، إن الطريق العابر للصحراء الذي يعتبر شريانا إقتصاديا بامتياز. سيسمح بتقليص فاتورة النقل الباهظة من قيمة البضائع إلى 20 أو 30 أو بالمائة.

وأشار الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للدراسات و المرافق العامة علي شقرون،خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن مشروع الطريق العابر للصحراء من شأنه تحقيق تنمية مستدامة بالقارة السمراء. خصوصا مع توفر الدول الأعضاء على موارد طبيعية متنوعة.

و أضاف شقرون، أنه سيتم إكتمال المشروع على مستوى دول الساحل التي بإمكانها استغلال هذا الطريق. الذي يهدف إلى تحقيق الإندماج الإقليمي و التكامل الاقتصادي من جهة. و تعزيز التعاون الإفريقي الأوروبي من جهة أخرى.

وكشف علي شقرون ، عن تجهيز الشطر الجزائري بالتكنولوجيا الحديثة و الألياف البصرية. مؤكدا أن الدراسات قد إكتملت لتجهيز الطريق بفضاءات للراحة و فضاءات اقتصادية ستتدعم ببرامج إضافية مستقبلا ضمانا لراحة مستخدمي هذا الطريق. مشيرا إلى أن التحدي اليوم يتمثل في ايجاد آليات كفيلة بصيانة الطريق والمرافق لضمان نوعية التنقل مع ضمان الأمن على طول الشبكة المعنية.

واستعرض ذات المتحدث، أشطر الطريق الخاصة بكل دولة. مؤكدا إلتزام جميع الدول الأعضاء بتجسيد المشروع. عدا بعض الأشطر القصيرة التي ستكتمل الأشغال بها على غرار دولتي مالي والتشاد لأسباب أمنية.

للتذكير فقد أعلن وزير الأشغال العمومية كمال ناصري أمس الإثنين خلال الدورة 73 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء على مستوى الوزارة بحضور الدول المعنية بالمشروع تونس، النيجر، مالي، نيجيريا و التشاد. بأن نسبة الأشغال الخاصة بإنجاز مشروع الطريق العابر للصحراء بلغت مراحل متقدمة. حيث تم إنجاز 90 بالمائة من المشروع.

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