الطفلة ميليسا تغادر إلى باريس للعلاج

غادرت الطفلة ميليسا التي تعاني من قصور كلوي حاد منذ أشهر، الجزائر، اليوم الخميس، متوجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس لأجل العلاج.

وتمت مرافقة الطفلة إلى المطار من طرف مسعفي الهلال الأحمر الجزائري في سيارة إسعاف مجهزة، حسب بيان لذات الهيئة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر بالتكفل بالحالة الصحية للطفلة “ميليسا”، مناصرة فريق مولودية الجزائر.

وجاء قرار رئيس الجمهورية، تلبية لنداء الطفلة ميليسا، لمساعدتها في الحصول على تأشيرة لتلقي العلاج بالخارج.

وكان أنصار فريق مولودية الجزائر، قد نظموا حملة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، للمطالبة بمساعدة الطفلة ميليسا.