قناة النهار الطفل أيوب بحاجة إلى 600 مليون سنتيم لعلاجه خارج الوطن بقلم قناة النهار نشر في 12 ماي 2023 - 21:17 الجزائر شارك غرِّد أرسل 16 0 رابط دائم : https://nhar.tv/bD0u6 اقرأ أيضا سمير فرحات: 16 مليار دينار خصصت لأجل توفير المواد الصيدلانية الخاص بأمراض السرطان قناة النهار 08 ماي "ارزقي رمان :"اندهشت كي سمعت بلي امارا ديوف زايد في 2008 قناة النهار 04 ماي صريح جدا: هكذا يعتذر الجزائريون عند الخطأ قناة النهار 27 أفريل ندوة صحفية لوزير التربية على هامش زيارة عدد من المؤسسات و مشاريع القطاع بباتنة قناة النهار 27 أفريل رئيس الجمهورية: لا أمريكا ولا أوروبا تقبل تمويل صحافتها من الخارج قناة النهار 06 ماي "شقيق الشهيد النقيب محمد تناح .." كان خويا يديرلي الكوراج وآخر اتصال ديالي معاه كان منذ أسبوع قناة النهار 11 ماي في أجواء حزينة.. تشييع جثمان الإمام المغدور بمقبرة بشار قناة النهار 28 أفريل شاهد مسلم أناتوف جد متأثر من الهزيمة والإقصاء ويذرف الدموع وعائلته تواسيه قناة النهار 10 ماي محمد بدروني يروي قصته المأساوية وكيف كان يبيت في حاوية ويأكل "الكاشير" من أجل تحقيق حلمه قناة النهار 03 ماي وزير الري: هذه خطتنا لحماية السواحل الجزائرية من مياه الصرف الصحي قناة النهار 01 ماي