الطفل الأسترالي كوادين يجمع ربع مليون دولار

وأنشأ ويليامز، صفحة لجمع التبرعات للطفل كوادين، لإرساله مع والدته إلى “ديزني لاند” في كاليفورنيا.

وأكد الممثل، أنه على إتصال مباشر مع والدي الطفل، وأنه سيتم إنفاق الأموال التي سيتم جمعها على تذكرتين للطائرة من أستراليا إلى لوس أنجلوس، بالإضافة لمصاريف الإقامة.

وبعد ساعات من إنشاء هذه الحملة، تجاوزت المبلغ المتوقع فحققت حوالي ربع مليون دولار.

وعبر ويليامز عن فخره الشديد بهذا الإنجاز، وكتب على تويتر: “حققنا 250.000! أنا عاجز عن الكلام”.

و من المتفاعلين أيضا مع الطفل، كان فريق “The Indigenous All Stars”، فوجهوا له دعوة لمرافقة الفريق على ملعب “CBUS”.

وكان فيديو الطفل كوادين، الأكثر تداولا عالمياً بعدما تعاطف معه الجميع بسبب معاناته مع التنمر في مدرسته بسبب شكله.

ونشرت والدة الطفل، مقطع له وهو يبكي ويهدد بالإنتحار ويردد قائلاً بما معناه: “أعطني سكينًا، أريد أن أقتل نفسي!”.

وإنتشر هذا الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وما إن شاهده الملايين من جميع أنحاء العالم، بدأ كوادين بتلقي الدعم النفسي والمادي، وتفاعل معه العديد من المشاهير.

وشكرت والدته، أمس الجمعة، كل المتبرعين من جميع أنحاء العالم وقالت: “لم يكن بإمكاننا أبداً أن نحلم ولم نتوقع أن ينتشر هذا الفيديو في جميع أنحاء العالم ويخلق مثل هذه الضجة الإعلامية”.

وأكدت والدة كوادين، أن طفلها تجاوز الكثير وأنها تخشى على حالته يومياً وقالت: “يجب أن أستعد للأسوأ ومحاولات الانتحار حقيقية للغاية والناس لا يفهمون ذلك”.

Update! We raised 25k! I’m speechless. Many other people and celebrities have started their own campaigns of awareness and that’s great. Doesn’t matter where the help comes from as long as they are legit. I’m talking to his family to schedule the trip! https://t.co/bmRnGiSWil

