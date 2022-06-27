قناة النهار “الطفل الامريكي “ماثيو هيل”.. ” الكسكس والشخشوخة من الاطباق الجزائرية التي احبها بقلم قناة النهار نشر في 27 جوان 2022 - 19:53 الجزائر شارك غرِّد أرسل 71 0 رابط دائم : https://nhar.tv/gnSmQ الجزائر اقرأ أيضا خويا حساس ما يقبلش النقد..يزعف ويتقلق بزاف كيفاش نديرو معاها قناة النهار 21 جوان الجيش الوطني الشعبي يدعم مبادرة لم الشمل قناة النهار 10 جوان الأحزاب الصغيرة في رئاسة الجمهورية.. تبون يتخلى عن سياسة الإقصاء قناة النهار 09 جوان فندق الميريديان: شاهد جمال القاعة الرياضية للجيدو والكاراتي قناة النهار 23 جوان تربية: ندى .. نهى .. نرهان .. ثلاث أخوات توأم يجتزن البكالوريا سويا قناة النهار 12 جوان أمن: خطر على مستعملي الطريق.. شاحنات بحمولة تفوق قدرتها الإستيعابية قناة النهار 20 جوان الجماهير الجزائرية تتفاعل مع نغمات "الطرومبات" دفائق قبل بداية مباراة الجزائر إسبانيا قناة النهار 26 جوان وزير الصحة: اخترنا أطقم طبية حسب متطلبات الحجاج الوطني 15 جوان أستاذ لغة عربية: شعر المنفى كان متوقع أن يكون في بكالوريا 2022 قناة النهار 12 جوان ملعب وهران ممتلئ على آخره وسط أجواء رائعة تصنعها الجماهير الجزائرية قبل حفل الإفتتاح قناة النهار 25 جوان