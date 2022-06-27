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قناة النهار

الطفل الامريكي “ماثيو هيل”.. ” تعلمت اللغة العربية بفضل معلمتي “سيرين تيار” في قسنطينة

بقلم قناة النهار
الطفل الامريكي “ماثيو هيل”.. ” تعلمت اللغة العربية بفضل معلمتي “سيرين تيار” في قسنطينة
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/2qe3h
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