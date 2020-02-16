الطفل الجزائري المبدع شفيق حميدي يغادر برنامج “the voice kids”

أُقصي الطفل الجزائري شفيق حميدي، المشارك في برنامج المواهب العربية الشهير “the voice kids” في مرحلة المواجهة.

وواجه حميدي كل من المتسابقين المغربيين آدم بنلمقدم ومحمد واكضيض، وأدوا أغنية للفنانة المغربية أسماء منور.

ووضع الفنان محمد حماقي، في موقف صعب بسبب هذه المواجهة النارية بين المتسابقين.

وعندما حانت لحظة الإختيار، طلب محمد حماقي مغادرة الحلقة لعدم استطاعته أخذ قرار بشأن المواهب، وزاد الأمر صعوبة عندما أبدى كل من عاصي الحلاني ونانسي عجرم آرائهما بشأن المواهب، بأن جميعهم كانوا رائعين.

ولكن بعد تفكير إختار محمد حماقي تأهيل الطفل محمد واكضيض، وبذلك إنتهى مشوار شفيق حميدي في البرنامج بعدما أبهر الجميع بأداء رائع.