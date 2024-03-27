الطفل الصائم في رمضان: نصائح ومحاذير

من جملة النصائح والأبجديات التي وجب على الآباء إتباعها يوميا وهم يدفعون بأبنائهم لإتمام يوم من الصيام، الأتي:

*يجب تأخير السحور، والبعد عن تناول الكثير من المأكولات المملحة خاصة في السحور. مع ضرورة تناول الماء ما بين المغرب والفجر بشكل جيد بمعدل كوب ماء كل ساعة.

*وينصح أيضا بتناول فطور خفيف، ثم الشروع للصلاة، وبعدها يمكن تناول وجبة معتدلة. من المهم تناول كمية جيدة من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل: التمر والموز.

*الحرص على أن ينام الطفل بالقسط الكافي الذي يجعله غير مرهق أو متعب خلال يومه. خاصة إذا كان متمدرسا، فساعات النوم الكافية تجعله قادرا على التحمل والصمود إلى غاية وقت الإفطار.

*من المهم عدم إدراج الأطعمة المعلبة أو العصائر المشبعة بالأحماض والمواد الحافظة التي من شأنها أن تتسبب في عطش شديد للطفل.

*من الضروري أيضا عدم إجبار الطفل على تناول ما لا يرغبه من الطعام . حيث أن هذا الأمر من شأنه أن يتعبه أو ينجرّ عنه تسممّ غذائي أو إستفراغ خلال اليوم، الأمر الذي سينفّره من الصوم .

*بالرغم من هوسهم بالحلويات والسكاكر إلا أن هذه الأخيرة هي التي من شأنها ان تلحق بأجساد أبنائنا التعب والإرهاق خلال الصيام. لذا فمن المستحسن تعويضها وإستبدالها بالفواكه والعصائر الطبيعية.