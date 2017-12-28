الطفل الفلسطيني الجنيدي.. 20 يوما من الاعتقال و الصمود

الجنيدي طفل أعزل يعتقله 23 جندياً “صهيونيا”، ويقتادونه معصّب العينين ومقيّد اليدين، وينهالون عليه بشتى أنواع الضرب والتعذيب والإهانة.

وعقب اعتقال استمر 20 يوماً، تمكن محامي الطفل فوزي محمد الجنيدي من انتزاع قرار بالإفراج عنه مقابل كفالة مالية.

كان الجميع في انتظار الطفل الجنيدي أمام معسكر “عوفر” ليتم نقله فيما بعد إلى مجمع رام الله الطبي.

وحول ظروف اعتقاله، قال الطفل الجنيدي، في إفادته لمحامية الحركة العالمية للدّفاع عن الأطفال.

إن جنود الاحتلال اعتقلوه من شارع وادي التفاح بمدينة الخليل خلال هروبه من الغاز والمواجهات وهو في طريقه لمنزل عمته.

وأضاف أنه عندما كان يركض اصطدم بأحد الجنود الذي بدأ بضربه ضربا مبرحا.

وكان هناك جنود يختبأون بين البنايات لكي يعتقلوا المتظاهرين، وفورا هاجموه وانهالوا عليه بالضرب المبرح.