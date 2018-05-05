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الطفل المعجزة “عماد” يزور محرز بملعب “الكينغ باوور”

الرياضة
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الطفل المعجزة “عماد” يزور محرز بملعب “الكينغ باوور” محرز رفقة عماد
بقلم عبد النور حواز

زار الطفل الجزائري المعجزة “عماد” أمسية اليوم السبت النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” لاعب “ليستر سيتي” الإنجليزي بملعب “الكينغ باوور”.

وتناقلت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمع نجم الخضر بعماد بالنفق المؤدي لغرف تغيير ملابس “الثعالب” بعد نهاية لقاء اليوم.

الذي جمع فريق ليستر سيتي بالضيف ويستهام وإنتهى بفوز الأخير بهدفين دون رد في الجولة ال36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان “عماد” قد صنع الحدث في السنوات القليلة الماضية بقصة كفاحه ضد المرض وطريقته السلسة في الكلام رغم صغر سنه.

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