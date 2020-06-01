الطفل النابغة مبتكر المزرعة الذكية يُطور جهاز تعقيم أوتوماتيكي

طور الطفل النابغة علي طويرات مبتكر المزرعة الذكية، والذي ينحدر من ولاية المسيلة، جهاز تعقيم أوتوماتيكي.

وفي اتصال مع تلفزيون “النهار”، شرح الطفل النابغة، والذي سبق وأن أشاد به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عبر تغريدة على “تويتر”، كيفية عمل جهاز التعقيم.

ويأتي هذا، مساهمة من طويرات “13 سنة”، في الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ويعمل جهاز التعقيم، عبر الحساسية الحركية، ويستعمل داخل المؤسسات والمستشفيات وحتى في الشارع، حسب الطفل النابغة.

وكشف طويرات، أنه يعمل كذلك، على ابتكار جهاز تعقيم خاص بسيارات الأجرة.

وحول تهنئة رئيس الجمهورية له، بإبتكارة للمزرعة الذكية، أكد الطفل النابغة أن فرحته بتهنئة الرئيس تبون جد كبيرة.

وأورد طويرات، أن حلمه هو الإلتقاء برئيس الجمهورية، لشكره وطلب الدعم منه في إبتكاراته عن طريق تزويده بالأجهزة والمعدات، وتحقيق حلمه في إنشاء مؤسسة خاصة بالإبتكار.