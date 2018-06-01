الطفل جيلالي “كفيف” يقلّد أشهر قراء العالم الإسلامي

على الرغم من عاهته المستديمة، المتمثلة في فقدانه لنعمة البصر، إلا أن الطفل جيلالي البالغ من العمر 15 سنة يتفنن في قراءة كتاب الله.

فهو طفل كفيف منذ الصغر، وحباه الله بصوت شجي جعله يتلو القرآن بتلاوة عطرة تسر كل من يصغي إليه سامعا.

ويقوم الطفل جيلالي بتقليد مشاهير قراء العالم الإسلامي، الأمر الذي مكنه من كسب مكانة ورفعة عند أهله وجيرانه.

وتحدث شقيقه لتلفزيون”النهار”قائلا، أن أخاه يقرأ محكم التنزيل حفظا وإلقاءً بعد سماعه للمجود الذي يتلو القرآن، فهو حافظ لأحكام التجويد القرآنية.

وقال محمد مرنير معلم مدرسة قرآنية، إن الله أنعم على الطفل جيلالي بنعمة البصيرة وأفقده البصر فهي مشيئة من الخالق.

لكن ما يسمو به الطفل من تلاوة للقرآن الكريم، هو الصوت الجميل الذي جعله مقلدا لأشهر حفظة كتاب الله عز وجل.