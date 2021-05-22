الطفل رسيم بحاجة ماسة لعملية زراعة قوقعة “الأذن”.. يطلب المساعدة

تناشد عائلة الطفل رسيم بحي الموز في العاصمة المحسنين وذوي القلوب الرحيمة من اجل إنقاذ طفلها الذي يعاني في صمت.

ووفق عائلته الطفل رسيم والمولود في 31 ماي 2019 يعاني الصمم والذي يوم بعد يوم تزداد حالته تدهورا ويتوجه لفقدان حاسة السمع نهائيا.

وحسب تقارير الاطباء فإن رسيم بحاجة ماسة إلى عملية زراعة قوقعة على مستوى الأذن في أقرب وقت وإلا الطفل يفقد هذه الحاسة.

وتبلغ قيمة عملية زراعة القوقعة بـ300 مليون سنيم الأامر الذي إستعصى على العائلة إجراءها بسبب عدم إمتلاكها المبلغ المالي الضخم.

ولهذا تطلب وتناشد عائلة رسيم التدخل ومساعدتها في زراعة القوقعة لرسيم وإعادة البسمة للطفل وعائلته التي تعاني أمام عجزها.

وكل من يريد المساعدة يتصل بالنهار اونلاين لمزيد من الملعلومات والإضطلاع على الوثائق الطبية المرفقة.