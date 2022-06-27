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الطفل ماثيو هيل: تشرفت كثيرا بإستقبال رئيس الجمهورية وحلمي أن أصبح سفير أمريكا بالجزائر

بقلم النهار أونلاين
الطفل ماثيو هيل: تشرفت كثيرا بإستقبال رئيس الجمهورية وحلمي أن أصبح سفير أمريكا بالجزائر
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