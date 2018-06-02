الطفل محمد يناشد المحسنين لإجراء عملية جراحية مستعجلة

يناشد الطفل محمد من ولاية عين تيموشنت البالغ من العمر 10 سنوات ذوي القلوب الرحيمة مساعدته في العلاج من عاهة ومرض عكر عليه حياته وهو صغير.

حيث يعاني محمد من تشوّه خلقي على مستوى حلقه منذ الولادة.

وتحدّثت والدته عبر قناة “النهار” أن إبنها يحتاج لإجراء عملية جراحية مستعجلة بقيمة11 مليون سنتيم على مستوى المصحات الخاصة.

وقال الطفل محمد عبر “النهار”أن أمله في الشفاء مايزال قائما ويريد إكمال دراسته في أن يصبح دركيا مستقبلا.

وأضاف أنه يريد أن يعيل عائلته طالبا المساعدة في إجراء العملية والشفاء.