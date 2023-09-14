“الطفل وتكنولوجيات الإعلام والإتصال” الدرس الإفتتاحي لمرحلتي الإبتدائي والمتوسط

سيشكل موضوع “الطفل وتكنولوجيات الإعلام والإتصال” محور الدرس الإفتتاحي للسنة الدراسية (2024/2023) بالنسبة لتلاميذ مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط. في حين خصص موضوع “تعزيز اللحمة الوطنية لتلاميذ مرحلة التعليم الثانوي.

حسب ما تضمنته مراسلة لوزارة التربية الوطنية وجهت إلى مديريها. أوضحت أن الدرس الإفتتاحي سيقدم يوم الثلاثاء المقبل المصادف لأول يوم من الموسم الدراسي الحالي. مؤكدة أنه تم إعتماد موضوع “الطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال “كدرس إفتتاحي لتلاميذ مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط. نظرا لتأثير هذه التكنولوجيات على أغلب فئات المجتمع وخاصة فئة التلاميذ.

وأضافت أن الإستعمال السيء لهذه التكنولوجيات يتسبب في حالة من الإدمان لدى الأطفال والمراهقين. كما يؤثر سلبا على صحتهم النفسية وتحصيلهم الدراسي.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن إعتماد موضوع “تعزيز اللحمة الوطنية” بالنسبة لتلاميذ مرحلة التعليم الثانوي يهدف إلى توعية التلاميذ وترسيخ لديهم روح الانتماء لهذا الوطن والاعتزاز بمقدساته. وغرس مبدأ الوحدة الوطنية والتمسك بها و تعزيز أواصر الأخوة بين أفراد المجتمع”.