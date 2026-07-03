الطفل وسيم: “المراركة إعتدوا عليّ لارتدائي قميص الخضر.. وحديث الرئيس تبون عني شرف عظيم”

كشف الطفل الجزائري وسيم عن تفاصيل الاعتداء الهمجي الذي تعرض له من طرف مشجعين مغاربة في مدينة بوسطن الأمريكية، عقب مباراة منتخبهم أمام هولندا، مؤكداً أنه تعرض لضرب شديد أدى إلى فقدانه الوعي نتيجة تلقيه ضربات متتالية على مستوى الرأس.

وفي تصريحات خصّ بها التلفزيون العمومي، على هامش متابعته لمباراة المنتخب الوطني ونظيره السويسري، روى وسيم تفاصيل الحادثة قائلاً: “كنت أشاهد المباراة مع أصدقائي في المنطقة التي أسكن وأدرس فيها، ولاحظت أن بعض المشجعين المغاربة تعاركوا فيما بينهم، قبل أن يلتفتوا نحوي ويركزوا اعتداءهم عليّ لمجرد أنني كنت أرتدي قميص المنتخب الوطني الجزائري”.

وتابع البرعم الجزائري سرد تفاصيل اللحظات العصيبة التي عاشها: “لقد اجتمعوا ضدي وضربوني بالأرجل، ولم أكن قادراً على الدفاع عن نفسي. تلقيت ضربات قاسية ومباشرة على مستوى الرأس، مما تسبب في فقداني للوعي تماماً”.

وفي سياق متصل، أعرب الطفل وسيم عن فخره واعتزازه الكبيرين بالالتفاتة الكريمة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي خصّه بالذكر والحديث، حيث علّق وسيم على ذلك بتأثر شديد: “اليوم شاهدت الرئيس عبد المجيد تبون يتحدث عني، ولم أستطع من شدة الفرحة الحديث.. هذا شرف عظيم لي، وجعلني أدرك يقيناً أن الشعب الجزائري كله يقف ورائي وسند لي”.