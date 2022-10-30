الطقس.. حرارة غير عادية وتغيّر في الوضعية الجوية

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن الطقس سيكون مستقرة على أغلب ولايات الوطن خلال الأيام المقبلة. كما أشارت النماذج الرقمية التي تبث في النشرية الجوية اليومية لقناة النهار، أن هذا يعود إلى تمركز مرتفع قوي للضغط الجوي.

وحسب خريطة الضغط الجوي، فإن بداية من يوم غد الاثنين، وإلى غاية التاسع من شهر نوفمبر، تم تسجيل مرتفع قوي للضغط الجوي. حيث يسيطر دائما على دول حوض البحر الأبيض المتوسط ويسيطر على أجزاء جد واسعة من مختلف ولايات الوطن. كما سيسود طقس حارة خاصة على المناطق الغربية والوسطى.

في حين، توقعت الأرصاد الجوية، ابتداء من يوم الرابع نوفمبر، تساقط أمطار مرتقبة خاصة على المناطق الشرقية للبلاد. بسبب الاضطراب الجوي المتواجدة على شرق أوروبا ليتغلغل على المناطق الشرقية.

وفيما يخص وسط وغرب وجنوب البلاد تحت وقع الوضعية الجوية المستقرة غير العادية. أما عن درجات الحرارة المرتقبة بداية من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء، فستشهد أجواء حارة بدرجات غير عادية في المناطق الشمالية خاصة الغربية والوسطى. حيث ستتراوح بين 30 إلى 38 درجة، وشرق البلاد من 25 إلى 30 درجة. فيما تم تسجيل حرارة من 30 إلى 35 درجة كأعلى مقياس في الجنوب.

وعن حالة البحر، فيبقى هادئ وجميل على طول الشريط الساحلي، بسبب الرياح الضعيفة. التي ستتراوح بين 10 إلى 20 كلم /سا إلى غاية يوم الأربعاء.