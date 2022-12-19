الطلاب الجزائريون في فرنسا يشتكون ارتفاع الرسوم الدراسية

يعاني الطلاب الجزائريون من ارتفاع الرسوم الدراسية في جامعة لوهافر في فرنسا، خاصة وأنه لم يتم إبلاغهم بذلك من قبل.

ومن بين هؤلاء الطلاب الدوليين أنيس. غ، وهو طالب جزائري جاء إلى فرنسا لمواصلة دراسته في الإلكترونيات والطاقة الكهربائية والسيارات.

وأوضح أنيس ، طالب الماجستير 1 ، أنه تم إخطاره بزيادة الرسوم الدراسية في هذه الجامعة في 4 جويلية. بعد شهرين من التحقق من صحة تسجيله.

في الواقع، يوضح الطالب الجزائري أنه لا يستطيع تحمل تكاليف الجامعات. حيث تتضاعف المصاريف الدراسية بـ 16 مرة.

ووفقًا لهذا الأخير، غالبًا ما يميل الطلاب الأجانب نحو الجامعات القادرة على تطبيق الإعفاء الجزئي من الرسوم الدراسية.

بالنسبة لحالتها ، كان على أنيس دفع ما يقرب من 4000 أورو للحصول على درجة الماجستير في جامعة لوهافر. حيث عبر عن قلقه على وضعه المالي. فالأموال التي أحضرها معه تسمح له بالبقاء بضعة أشهر فقط. في محاولة لإنقاذ وضعه، يفكر أنيس في العمل، لكن وضعه لا يسمح له، فهو لم يحصل بعد على تصريح إقامته.

علاوة على ذلك، لوضع حد لهذا الوضع، قام هؤلاء الطلاب الأجانب بالاتصال برئيس هذه الجامعة. في رسالة، حذروا من عدم استقرارهم ويقدرون أن هناك ما يقرب من 250 طالبًا في نفس الموقف.

رداً على رسالة هؤلاء الطلاب الدوليين ، يشرح رئيس جامعة لوهافر ، في هذه الحالة بيدرو لاجيز دوس سانتوس ، أسباب هذه الزيادة في مستويات الرسوم الدراسية. وبالفعل ، يوضح الأخير أن هذه الزيادة الاستثنائية ترجع إلى مرسوم وزاري على المستوى الوطني. ينص الأخير على أن عدد الطلاب الذين يمكنهم الاستفادة من الإعفاء الجزئي لا يمكن أن يتجاوز 10٪.

من ناحية أخرى ، يعتقد رئيس جامعة لوهافر أنه لم يتم تحذير الطلاب بعد فوات الأوان. إجابة لا ترضي هؤلاء الطلاب.

وتحقق هؤلاء من جميع رسائل البريد الإلكتروني. مما يسمح لهم بإثبات أنهم لم يكونوا على علم بهذه المعلومات.