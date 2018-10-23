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الطلاق لن يحد من عزيمتي..أنتظر من يشاركني بيتي وحياتي

باب الفرج
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الطلاق لن يحد من عزيمتي..أنتظر من يشاركني بيتي وحياتي صورة مركبة
بقلم النهار أونلاين

من ولاية سيدي بلعباس تبلغ من العمر 38 سنة، موظفة مستقرة وتملك مسكنا خاصا، مقبولة الشكل وأنيقة، طيبة ومحبة للحياة.

ايجابية وحيوية، لمن يبحث عن حالتها الاجتماعية فهي مطلقة من دون أولاد، تتمنى الارتباط على سنة الله والرسول.

مع رجل يفهمها ويعينها على الحياة، تحصل معه السعادة وراحة البال.

لا يتجاوز عمره 50 سنة، لا بأس إن كان أرملا أو مطلقا، تشترط أن يكون عاملا مستقرا من أية منطقة خاصة الجنوب الجزائري.

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