الطلبة الأربعة الأذكياء..

كان هنالك أربعة طلاّب جامعيين، قضوا ليلتهم في الاحتفال والمرح ولم يستعدّوا لامتحانهم الذي تقرّر عقده اليوم التالي، وفي الصباح اتفق أربعتهم على خطّة ذكية، قاموا بتلطيخ أنفسهم بالوحل، واتجهوا مباشرة إلى عميد كليتهم، فأخبروه أنّهم ذهبوا لحضور حفل زفاف بالأمس، وفي طريق عودتهم انفجر أحد إطارات سيارتهم واضطرّوا نتيجة. لذلك لدفع السيارة طول الطريق،

الطلبة الأربعة الأذكياء..

ولهذا السبب فهم ليسوا في وضع مناسب يسمح لهم بخوض الاختبار، فكّر العميد لبضعة دقائق ثمّ أخبرهم أنّه سيؤجل امتحانهم لثلاثة أيّام، فشكره الطّلاب الأربعة ووعدوه بالتحضير الجيد للاختبار، وفي الموعد المقرّر للاختبار، جاؤوا إلى قاعة الامتحان، فأخبرهم العميد أنّه ونظرًا لهذا الظرف الخاص، سيتمّ وضع كلّ طالب في قاعة منفصلة، ولم يرفض أيّ منهم ذلك، فقد كانوا مستعدّين جيّدًا، كان الامتحان يشتمل على سؤالين فقط:

السؤال الأول: ما هو اسمك؟ له نقطة واحدة.

السؤال الثاني: أيّ إطارات السيارة انفجر يوم حفل الزفاف؟ له 99 نقطة.

العبرة المستفادة: إن كان الكذب ينجي، فالصدق أنجى، تحمّل مسؤولية أفعالك وأقوالك وإلاّ ستتعلّم درسًا قاسيًا.