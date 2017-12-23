الطلبة الجامعيون العرب والأفارقة يبرزون حضارات وموروث شعوبهم بالوادي

شكّل المهرجان الطلابي للموروث الثقافي العربي والإفريقي، محور اهتمام بارز لدى الطلاب الجامعيين من أجل التأكيد على القيم الإجتماعية.

والتي تمتد جذورها في أعماق التاريخ لاسترجاع العادات والتقاليد الحميدة للشعوب، على أن تصنع تلاحم بين الموروث الشعبي بجميع جوانبه.

ويسعى المهرجان الذي استضاف أكثر من 10 دول، لتشجيع التراث وبلورته لصياغته في أعمال أدبية وفنية ناجحة من قبل الطلاب.

وكانت لجناح دولة الصحراء الغربية مكانة خاصة وتوافد لمعرفة آلام هذا الشعب المضطهد.

كما تُتيح للطلبة فرصة اكتشاف وإظهار ما تسخر به كل دولة من عادات وتقاليد وألبسة ومأكولات ومواهب.