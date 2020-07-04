الطلبة الجامعيون يستأنفون السداسي الثاني بداية من 23 أوت.. وتكثيف المنح للدراسة في الخارج

كشف وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، اليوم السبت، أنه سيتم إكمال السداسي الثاني بداية من 23 أوت المقبل.

وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادته الى ولاية بومرداس، أوضح بن زيان أن السداسي الثاني للموسم الجامعي الحالي يمتد من 23 أوت إلى غاية نهاية أكتوبر 2020.

من جانب آخر، كشف وزير التعليم العالي، انه سيتم مراجعة خريطة التكوين في كل الفروع والتخصصات.

كما أعلن بن زيان، انفتاح الجامعة على المحيط الدولي، من خلال تكثيف المنح نحو الجامعات الأجنبية، للاستفادة من الخبرات والتجارب العلمية والبيداغوجية العالمية.