الطلبة الجزائريون يتألقون في النهائيات العالمية لمسابقة هواوي 

حققت فرق الطلبة الجزائريين إنجازًا متميزًا في النهائيات العالمية لمسابقة Huawei ICT Competition 2025-2026، بالفوز بثلاثة جوائز كبرى ( أعلى جائزة) مؤكدةً مرة أخرى مكانة الكفاءات الجزائرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الدولي.

وتُوّج الفريق الجزائري بالجائزة الكبرى، في مسار الشبكات (Network)، وضم كلًا من فاصلة زكرياء من المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال(ENSTTIC). وشخشوخ اكرم من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين (USTHB). وطالبي عبد الرحمن من المدرسة العليا للإعلام الآلي سيدي بلعباس (ESI-SBA)، وذلك تحت إشراف المدرب مراح مختار.

وركز هذا المسار على هندسة الشبكات، والتوجيه، وأمن المعلومات، وتصميم البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تُوّج الفريق الجزائري في مسار الحوسبة (Computing) بالجائزة الكبرى وضم ملياني طارق من المدرسة العليا للإعلام الآلي سيدي بلعباس (ESI-SBA). وشمس الدين اكرام من المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي – الجزائر (ESI Algiers). وبن هيبة فضيل من المدرسة العليا للإعلام الآلي سيدي بلعباس (ESI-SBA). وذلك تحت إشراف المدرب انيس مسعودي.

ويُعنى هذا المسار بالخوارزميات، وتصميم الأنظمة، والبرمجة، وحل المشكلات في بيئات حوسبية متقدمة.

وفي مسار السحابة (Cloud)، حصل الفريق الجزائري على الجائزة الكيرى، ويتكون من كافي مجد ايمان من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين (USTHB). ولبري نضال من المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات الرقمية والبريد والاتصالات (ENSTICP). وبوزيد نسرين من المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي (ENSIA). تحت إشراف المدرب قارة سفيان.

ويركز هذا المسار الحوسبة السحابية، وخدمات الذكاء الاصطناعي، وتطوير الحلول الرقمية من خلال تحديات تطبيقية متقدمة.

وتأتي هذه النتائج في إطار النسخة العاشرة من مسابقة Huawei ICT Competition، التي سجلت هذا العام مشاركة قياسية تجاوزت 220 ألف طالب وأستاذ من أكثر من 2000 كلية وجامعة عبر أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم. كما تأهل إلى النهائيات العالمية ما يقارب 200 فريق يمثلون 50 دولة.

وتعكس هذه التتويجات المستوى المتميز للطلبة الجزائريين وقدرتهم على المنافسة في أكبر المحافل الدولية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تجسد الجهود المشتركة للطلبة والمدربين والمؤسسات الجامعية في تطوير المهارات الرقمية وبناء جيل قادر على قيادة التحول التكنولوجي والابتكار.