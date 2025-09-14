الطلبة المرفوضين في الإقامات الجامعية.. هذا هو الجديد

أعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية عن إنشاء لجان مختصة على مستوى كل مديرية خدمات جامعية لدراسة الطعون للطلبة المرفوضين من الاستفادة من الإيواء للموسم الجامعي 2026/2025.

وأكد الديوان من خلال مراسلة موجهة لمديري الخدمات الجامعية أن هذا القرار جاء بعد تلقيه لعدة طلبات من طرف الطلبة الذين تم رفضهم من. الاستفادة من الإيواء عبر الأرضية الرقمية المخصصة لذلك، إضافة إلى تسجيل عدد معتبر من طلبات الإيواء المرفوضة لأسباب مختلفة ومتعددة .

وأكد الديوان ان هذه اللجان تتكون من مديري الإقامات الجامعية. رؤساء أقسام المراقبة والتنسيق، رؤساء مصالح الإيواء بالمديرية يترأسها مدير الخدمات الجامعية المعني، بحضور نائب مدير الجامعة المكلف بالبيداغوجيا .

وحسب المراسلة تتولى هذه اللجان إعلام الطلبة المعنيين بضرورة إيداع الطعون على المنصة الرقمية المخصصة للإيواء عبر كل الوسائل المتاحة.

كما تتولى و استقبال ودراسة الطعون المودعة على المنصة للطلبة المرفوضين من الإيواء حالة بحالة ابتداء من يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025. والإعلان عن النتائج يكون يوم الأحد

21 سبتمبر.

ومن المهام أيضا التأكد من دراسة جميع الطعون بكل عناية. مع إعداد محاضر رسمية تتضمن نتائج دراسة الطعون. ورفع تقرير مفصل إلىحول نتائج عمل اللجان مرفقة بجداول إحصائية.