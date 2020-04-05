الطلبية الأولى من الوسائل الوقائية القادمة من الصين تصل اليوم إلى الجزائر

تصل، اليوم الأحد، إلى الجزائر الطلبية الأولى من الوسائل الوقائية من فيروس كورونا قادمة من الصين.

كشفت مصالح الوزير الأول، للإذاعة الوطنية، أن أول طلبية لوسائل الحماية من فيروس كورونا والقادمة من الصين، ستصل اليوم الأحد إلى الجزائر.

وأضاف المصدر أن “هذه الطلبية الأولى التي قدمتها الصيدلية المركزية للمستشفيات، تتكون من 8.5 مليون كمامة من نوع ثلاث طبقات و100.000 كمامة مُرشحة من نوع “اف اف بي 2” .

وكشف ذات المصدر ان الوزير الأول عبد العزيز جراد ووزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد سيكونان حاضرين لاستلام هذه الطلبية.