الطلب العالمي على النفط يرتفع لأعلى مستوى

كشف منتدى الطاقة الدولي عن ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى أعلى مستوى في 9 أشهر.

وزاد استهلاك العالم من النفط بنحو 7ر1 مليون برميل يوميا خلال نوفمبر 2022 ليسجل أعلى مستوى منذ فيفري.

وحسب التقرير الصادر امس الخميس عن منتدى الطاقة الدولي، شكل الطلب العالمي على النفط خلال نوفمبر 100 بالمائة من مستويات ما قبل وباء كورونا.

في حين بلغ إنتاج النفط الخام 97 بالمائة من مستويات عام 2019.

كما ارتفع استهلاك النفط في الصين بنحو 985 ألف برميل يوميا على أساس شهري خلال نوفمبر. لتقود البلاد نمو الطلب العالمي على النفط.

كما ارتفعت واردات الصين من النفط الخام بمقدار 22ر1 مليون برميل يوميا. لتصل إلى أعلى مستوى لها في 20 شهرا، عند 41ر11 مليون برميل يوميا.

وفي الولايات المتحدة -أكبر اقتصاد عالمي- انخفض الطلب على المنتجات النفطية بـ 203 آلاف برميل يوميا.

وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن إجمالي الطلب على النفط في الصين والولايات المتحدة بلغ 16ر15 و27ر20 مليون برميل يوميا على التوالي، في إجمالي 2022.

ورغم نمو الطلب العالمي على النفط, شهد إنتاج الخام تراجعا قدره 599 ألف برميل يوميا خلال نوفمبر 2022.

وجاء ذلك مع تخفيضات الإنتاج من جانب في السعودية والعراق، بموجب اتفاقية منطمة أوبك+ لخفض الإمدادات مليوني برميل يوميا، بدءا من نوفمبر 2022 حتى ديسمبر 2023.