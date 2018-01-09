الطليان يُفجرون مُفاجأة كبيرة بخصوص غولام

يواصل الدولي الجزائري، فوزي غولام مُفاجأة الجميع بقُدرته السريعة على الإسترجاع، وتفاعله الخارق للعادة مع العلاج الذي يخضع له مؤخرا.

وفجرت جريدة “لاريبوبليكا” الإيطالية مُفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشفت بأن الظهير الأيسر، سيكون قادرا على استئناف اللعب جانفي الجاري.

وأشار نفس المصدر، بأن مدافع “نابولي” يستهدف اللحاق بالمُباراة أمام “أتالانتا” في الـ21 من الشهر الجاري، وهو ما يُعتبر رقما قياسيا.

وخضع خريج مدرسة سانت إيتيان لعملية جراحية، نوفمبر الماضي، وكان من المُفترض أن يبقى خارج الخدمة لست أشهر كاملة.