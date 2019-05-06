الطماطم بـ 80 دينار والتمور بـ150دينار في أسواق الرحمة الرمضانية

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الطماطم بـ 80 دينار والتمور بـ150دينار في أسواق الرحمة الرمضانية
بقلم نسرين محفوف

كشف مصطفى بن حنيني، المدير العام لمجمع تثمين المنتجات الفلاحية، أنه تم توفير 250 طن من الطماطم و200 طن من التمور لشهر رمضان.

وأفاد اليوم الإثنين في ندوة صحفية، أنه تم توفير هذه الكميات الهائلة، لكسر الأسعار ومحاربة الاحتكار.

وأورد أنه سيتم بيع الطماطم بأسواقهم الجوارية الثلاث بالعاصمة، والتي يتم تنظيمها بالشراكة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين بـ 80 دينار عوض 100 دينار.

وأشار في ذات السياق أن الطماطم الموجودة حاليا  منتجة في البيوت البلاستيكية، أما الطماطم الموسمية، سيتم جنيها شهر جوان المقبل.

أما بالنسبة للتمور سيتم بيعها بسعر 150 دينار بالنسبة لعلبة 500 غرام، وفي الأسواق بسعر 250 دينار.

وبالنسبة لباقي المنتجات الفلاحية، على غرار الكوسة، أفاد المتحدث أنها ستكون حاضرة بالأسواق الرمضانية منتصف شهر رمضان.

من جانب آخر، قال بن حنيني، إن مجمعه يمتلك74 مزرعة نموذجية، منها 33 مزرعة بالشراكة مع خواص.

وأفصح عن وجود مشروع ضخم، مع شركة اسبانية لتثمين انتاج الزيتون، سينطلق في15 ماي الجاري.


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