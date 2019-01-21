الطماطم بـ140 دينار..و«القرعة» بـ150 دينار و«اللوبيا» بـ280 دينار!

عرفت زيادات تقدر بـ20 % خلال أسبوع واحد فقط

البصل بـ70 دينارا.. والحار بـ200 دينار دج للكلغ الواحد والحمص بـ300 دج

عرفت أسعار الخضر والفواكه والبقوليات ارتفاعا جنونيا، بمعدل تراوح بين 15 و20 %، في ظرف أسبوع واحد.

حيث وصل سعر الطماطم إلى حدود 140دينار للكلغ الواحد، وبلغ سعر الفلفل الحار 200 دينار للكلغ، وارتفع سعر الحمص ليصل إلى 300 دينار للكلغ والعدس بـ200 دينار.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الخضر والفواكه والبقوليات والحبوب الجافة ارتفاعا جنونيا، بنسبة 30 %، في حال استمرت التقلبات الجوية لأكثر من أسبوع آخر.

قامت «النهار»، بجولة استطلاعية إلى مختلف أسواق الخضر والفواكه بالعاصمة، وبعض محلات بيع المواد الغذائية.

أين وقفت على الزيادة المسجلة في أسعار الخضر والفواكه والبقوليات والحبوب الجافة، خاصة خلال هذا الأسبوع.

بعد أن شهدت ولايات الوطن تقلبات جوية وتساقط الأمطار والثلوج.

حيث قدرت نسبة الزيادات في الخضر والفواكه بـ 20 %، وقد تصل هذه الزيادات إلى معدل 30 % في حال استمرت التساقطات.

ووقفت «النهار»، على ارتفاع في أسعار الخضر والفواكه بصفة جنونية في ظرف أسبوع واحد، حيث بلغ سعر الطماطم حدود 160 دينار للكلغ الواحد.

بعد أن كان 120 دينار، وتراوح سعر الجزر واللفت ما بين 80 دينارا و100 دينار للكلغ، بعد أن كان سعرها يقدر بـ60 دينارا، وبلغ سعر السلطة 140 دينار للكلغ.

بعد أن كان سعرها 100 دينار، فيما وصل سعر البصل إلى 70 دينارا للكلغ، بعد أن كان 40 دينارا فقط، فيما بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من «القرعة» 150 دينار.

بعد أن كان في حدود 130 دينار في الأسبوع الماضي، فيما بلغ سعر الفلفل الحلو 160 دينار للكلغ بعد أن كان في حدود 100 دينار.

والحار بـ200 دينار للكلغ الواحد بعد أن كان في حدود 140 دينار، ووصل سعر الكيلوغرام من البادنجان إلى 140 بعد أن كان سعره 100 دينار.

ولم يختلف كثيرا سعر «القرنون» عن غيره من الخضر، حيث بلغ 140 دينار بعد أن كان في حدود 120 دينار.

وسعر الكيلوغرام الواحد من «الجلبانة» 200 دينار، أما «لوبيا ماجطو» فقد بلغت أسعارا جنونية تتراوح ما بين 350 دينار و500 دينار للكلغ.

وبرر بعض الباعة الارتفاع الجنوني في الأسعار بأن بعض الخضر والفواكه غير موسمية، أما سعر البطاطا فقد استقر في حدود 50 دينارا للكلغ.

فيما سجل سعر «الماندرين كليمونتين» ارتفاعا قدر بحوالي 280 دينار للكلغ.

ووصل سعر الكيلوغرام الواحد للبرتقال 180 دينار، والليمون بـ80 دينارا، أما الموز فقد استقر في حدود 350 دينار للكلغ.