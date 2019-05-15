الطوارئ الإسبانية تجلي طاقم سفينة إيطالية بعد احتراقها بالقرب من مايوركا

أعلنت خدمات الطوارئ الإسبانية اليوم الأربعاء، إنّّ خدمات الطوارئ الإسبانية بصدد نقل طاقم سفينة شحن “غراند يوروبا” التي تحمل العلم الإيطالي، بعد أن اشتعلت فيها النيران.

وأضافت الطوارئ الإسبانية، أن ألسنة اللهب التهمت سفينة الشحن على بعد 25 ميلا إلى الجنوب من مدينة بالما الرئيسية في جزيرة مايوركا.

وتابعت بالقول، إنه تم نقل أربعة عشر من طاقم السفينة، بينما بقي الآخرون على متنها للمساعدة في مكافحة الحريق.

وأشارت إلى أن مروحيتين وثلاثة زوارق شاركت في جهود الإنقاذ، مؤكدة أنه لم يتضح بعد سبب الحريق.