الطيب بلعيز يصل إلى المحكمة العسكرية

وصل رئيس المجلس الدستوري، سابقا، الطيب بلعيز، الى المحكمة العسكرية، بالبليدة.

ويتواجد الطيب بلعيز، في المحكمة العسكرية، من الإدلاء بشهادته، خلال محاكمة أبرز رموز النظام السابق.

شرعت، اليوم الإثنين، المحكمة العسكرية، بالبليدة، في محاكمة أبرز رموز النظام السابق، على غرار الجنرال بشير طرطاق، محمد مدين، السعيد بوتفليقة، ولويزة حنون.

ويواجه،كل من الجنرال بشير طرطاق المنسق السابق للاستخبارات، ومحمد مدين المدعو “توفيق”، الرئيس الأسبق للمخابرات، تهمة التآمر ضد سلطة الجيش.

كما يواجه كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ولويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، نفس التهم.