الطيب بوزيد: “الجزائر ملتزمة بتنفيذ جميع عمليات التعاون المسجلة ضمن محور ”حوار 5+5”

أكد وزير التعليم العالي، الطيب بوزيد، التزام الجزائر الحَازِم بالقِيَّام بِدَورٍ نَشِط وبَنَّاء في تنفِيذ جمِيع عَمَلِيّات التَّعاون المسَجَلَّة ضِمْن مِحوَر ”حِوَار 5+5”.

يأتي هذا خلال أشغال المؤتمر الوزاري، لدول ”حوار 5+5” للبحث والابتكار والتعليم العالي اليوم الاثنين، بروما، والّذِي يَرمِي إلَى تَحْقِيق أهداف تَطوِير المَعْرفَة والتِكنُولُوجِيّا في المَيَادِين ذَاتِ الاهْتِمَام المُشتَرَك.

وأشار ان الاعلان الذي سيصدر عن المؤتمر، خُطوَة نَوعيّة إضَافيّة في مَسَار التَّعَاوُن بَينَ ضِفَّتَي غَرْب البَحْر الأَبْيَض المُتَوَسِّط.

وأكد قنَاعَته بِأَنّ نَتَائج الاجتماع المُسَطَّرة في بَرنَامَج العَمَل للفَترَة 2019-2020، بشَأْن البحث والابتكار والتَّعلِيم العَالِي، ستمكن مِن بَعْث نَفَس جَدِيدٍ في الإِرَادَة المُشتَرَكَة.

وجدد اِسْتِعدَاد الجزائر التَّام، لِلعَمَل علَى تَحْقِيق أَهْدَاف الاجتماع المُسَجَّل فِي خُطَّة العَمَل بِرُوحٍ مِن التَّعَاوُن والشَّرَاكَة.