الطيب بوزيد: الشروع في إعداد النصوص القانونية الخاصة بإنشاء مخابر البحث

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد، أنه تم الشروع في إعداد النصوص القانونية الخاصة بانشاء مخابر البحث في المؤسسات الإقتصادية والإجتماعية.

كما تم الشروع في إنجاز مخابر بحث مشتركة لربط قطاع التعليم بكافة القطاعات الإقتصادية والإجتماعية.

وتأسف الوزير من وضع المؤسسات الإقتصادية والإجتماعية التي تغيب البحث عن أجندتها فهي لا تملك مخابر بحث ولا باحثين دائمين.

كما تم اليوم الثلاثاء التوقيع على إتفاقية إطار بين وزارتي العمل والتعليم العالي وإنشاء مخبري بحث.

الاتفاقيتين بين المعهد الوطني للعمل (INT) والمدرسة العليا للضمان الاجتماعي (ESSS) ، مع بعض المراكز الجامعية لإنشاء مخابر بحث مشتركة.