الطيب بوزيد: “الفرنسية لا أحد يتكلمها ..وتعزيز الإنجليزية لإدماج الطلبة في عالم الشغل”

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد، إنّ تعزيز مكانة اللغة الانجليزية في الجامعات، جاء لادماج الطالب الجزائري في عالم الشغل وضمن الشركات الكبرى والأجنبية.

وأوضح الطيب بوزيد، خلال استضافته بفوروم الاذاعة، أن أساتذة علوم التكنولوجية، يساهمون في مجلات عالمية وملتقيات دولية بلغة الانجليزية، ولهم امكانيات لتعليم لغة الانجليزية للطالب الجزائر .

وأشار الطيب بوزيد، أن الوزارة تضع برامج على الانترنت باللغة العربية والفرنسية، ومالوحظ أن الطلبة يتجهون للغة العربية دون الفرنسية، باعتبار ان اللغة الفرنسية لايتكلمها أحد، مما يستلزم اعتماد اللغة الانجليزية كلغة بحث لاستدراج الطالب الأجنبي .

كما سيساهم يضيف- الوزير- وضع البرامج بلغة الانجليزية في التقاء الطالب الجزائري بنظيره الأجنبي، وتبادل الخبرات والعلاقات.