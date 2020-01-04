الطيب بوزيد: ” فخور لأني خدمت الجزائر في فترة استلزمت الشجاعة والصبر”

عبر وزير التعليم العالي السابق، الطيب بوزيد، عن فخره، كونه من بين الرجال الذين خدموا الجزائر، دون قيد أو شرط، في فترة استلزمت الشجاعة والحكمة والكثير من الصبر.

وقال في رسالة وداع لإطارات الوزارة باللغة الانجليزية “كما ترون، نشهد حقبة جديدة، تتميز بالتغيرات الكبيرة والرؤى الجديدة ، والتي تهدف إلى وضع بلدنا الحبيب على المسار الصحيح”.

واغتنم المناسبة لشكر جميع الذين رافقوه، من إطارات الوزارة، وجميع العاملين بها، وإحداث تغيير إيجابي للحفاظ على الاستقرار، والحفاظ على أمتنا خلال نقطة التحول التاريخية.

وتمنى بوزيد حظا سعيدا للوزير المعين حديثاً، متأكدا من أنه سيتعامل بنجاح مع القطاع، ويحقق قيمة مضافة، من خلال خبرته الطويلة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف “أخيرًا وليس آخرًا، أود أن أذكّر المبادرات الهامة التي اتخذها جميع الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات وأتمنى أن يتذكر مجتمعنا الأكاديمي عملهم النبيل وكذلك مرورهم في هذه الأماكن”.